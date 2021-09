Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (14.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Das komme überraschend : CureVac ändere seine langfristige Ausrichtung des externen Produktionsnetzwerkes. Dafür hätten die Tübinger die Verträge mit Wacker Chemie und Celonic gekündigt. Die Deals mit Rentschler Biopharma und Novartis würden dem Vernehmen nach bestehen bleiben. An der Börse falle die CureVac-Aktie weiter zurück.CureVac passe das Produktionsnetzwerk an die veränderte Spitzennachfrage nach Impfstoffen an, heiße es. Demnach habe das Unternehmen eine Neubewertung der Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, CVnCoV, der derzeit von der EMA geprüft werde, durchgeführt."Der kontinuierliche Ausbau von mRNA-Herstellungskapazitäten in Kombination mit dem Fortschritt der groß angelegten Impfkampagnen hat die Nachfrage nach unserem Covid-19-Impfstoff der ersten Generation, CVnCoV, in den letzten Monaten stark verändert", so Malte Greune, Chief Operating Officer von CureVac.Die Corona-Impfstoff-Hoffnung CureVac sende mit der Verschlankung des europäischen Netzwerks zur mRNA-Herstellung alles andere als positive Signale. Im vorbörslichen US-Handel knicke die Aktie daher um rund vier Prozent ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: