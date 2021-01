Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch, den 6. Januar war es soweit: erstmals seit Februar 2020 schloss der Crude Oil Future wieder über 50 Dollar, so Carsten Stork von "Der Aktionär".Wie die Energy Information Administration am Mittwoch bekannt gegeben habe, seien die US-Öl-Lagerbestände um circa 8 Millionen Fässer im Vergleich zur Vorwoche gefallen. Das sei der größte Rückgang seit August 2020 gewesen und habe auch unterstützend auf den Preis des Öl Futures gewirkt.Saisonal bedingt rechne der Markt in den ersten zwei Monaten des Jahres eher mit fallenden Kursen, bevor im späten Frühjahr eine Erholung einsetze. (08.01.2021/ac/a/m)