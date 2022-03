NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

190,54 USD -0,25% (11.03.2022, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (14.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Aufgrund der erhöhten Bedrohungslage würden die Budgets für IT-Sicherheit von Organisationen weltweit ansteigen. Von dieser Entwicklung dürften insbesondere Cybersecurity-Unternehmen profitieren. Eines davon sei der US-Konzern CrowdStrike, der letzte Woche sehr starke Geschäftszahlen vorgelegt habe. Angesichts dieser satten Cashflows und Bargeldreserven von 2 Mrd. USD sei das Unternehmen bestens für die sich verändernde makroökonomische Situation mit steigenden Zinsen positioniert.Nach dem starken Quartalswerk habe die CrowdStrike-Aktie über 20% zugelegt und stehe nun kurz davor, die wichtige 200-USD-Marke zu überwinden. Angesichts der operativen Stärke und des attraktiven Produktportfolios des führenden Anbieters von cloudbasiertem Endgeräteschutz, dürfte die Erholungsrally der Aktie weitergehen. Anleger könnten einsteigen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2022)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:177,30 EUR +1,57% (14.03.2022, 11:32)