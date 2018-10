ISIN CropEnergies-Aktie:

Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), senkt aber das Kursziel von 6 auf 4,80 EUR.Facts&Figures: Die bisherige Guidance von Cropenergies habe auf einer Erholung der Bio-Ethanolpreise im weiteren Jahresverlauf basiert. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei den aktuellen Tages- aber auch den Terminpreisen sei diese Erwartung nicht mehr aufrecht zu erhalten. Daher rechne das Management nunmehr für das laufende Geschäftsjahr nur noch mit einem Umsatz von 750 Mio. bis 780 Mio. EUR (bisher 810 Mio. bis 860 Mio. EUR), einem EBITDA von 55 Mio. bis 75 Mio. EUR (65 Mio. bis 95 Mio. EUR) und einem operativen Ergebnis von 15 Mio. bis 35 Mio. EUR (25 Mio. bis 55 Mio. EUR). Die Anlange im britischen Wilton lege ab Ende November 2018 eine Produktionspause ein.Fazit: Hofmann habe seine Umsatz- und Ergebnisprognosen angesichts der Gewinnwarnung deutlich reduziert und rechne für das laufende Geschäftsjahr mit einem EPS von 0,11 EUR (bisher 0,26 EUR), gefolgt von 0,30 EUR (0,37 EUR) in 2019/20. Auf Basis der aktualisierten Prognosen habe er anhand seines DCF-Modells einen fairen Wert je Aktie von etwa 4,80 EUR je Aktie abgeleitet, der auch sein neues Kursziel darstelle.Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die CropEnergies-Aktie bekräftigt, wobei rr allerdings kurzfristig kein Anziehen des Kurses erwartet. Längerfristig spreche die absehbar klimafreundlichere Gestaltung unverändert für eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Das größte Risiko für seinen Investment Case würden die im Detail schwer einschätzbaren Auswirkungen von RED II darstellen. Zudem lasse sich nur schwer einschätzen, wann der Ethanolpreis die Bodenbildung abgeschlossen habe. (Analyse vom 23.10.2018)