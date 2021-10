Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

12,76 EUR +3,91% (29.10.2021, 13:03)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

12,70 EUR +2,25% (29.10.2021, 12:31)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ist ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (29.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) von "kaufen" auf "halten" herab.CropEnergies profitiere von rekordhohen C2-Spott-Preisen in Rotterdam, während die Inputpreise (Getreide; Gas bei ENSUS) dagegen jüngst kaum noch wachsen würden. Die Ergebniserwartung für das laufende FY 2021-22 steige zum dritten Mal und auch deutlich (< EUR 30 Mio.), schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH. Die 4. COVID-19-Welle in Europa scheine die Treibstoffnachfrage - wenn überhaupt, dann nur leicht - zu dämpfen, was aktuell die C2-Spott-Preiserwartungen befeuere. Doch die aktuelle C2-Preis-Spitze solle - folge man der aktuellen Terminkurve - zum Ende des FY21-22 (02/22) bereits wieder um rund 20% abgeschmolzen sein.Grundsätzlich seien die Absatzperspektive weiterhin positiv geblieben, so die Einschätzung der Fachanalysten. Die seit 01.01.21 gültige CO2-Bepreisung habe fossilen Sprit verteuert. Gefolgt vom "Green Deal" der EU, die das THG-Minderungsziel für 2030 Ziel von 45 auf 55% (Basis 1990) gehoben habe.Was also anstehe, sei eine Verschärfung der CO2-Minderungsanstrengungen insbesondere in den Sektoren Wärme und Verkehr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link