Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (16.12.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).In Q3/21-22 profitiere CropEnergies - durch Hedging aber nur teilweise - von "euphorischen" C2-Spot-Preisen in Rotterdam, während auch die Inputpreise (Getreide; Gas bei ENSUS) gestiegen seien. Die jetzt veröffentlichten Q3-KPI's würden denn auch eine (preisgetriebene) Beschleunigung des Wachstums im Jahresvergleich zeigen, so die Fachanalysten in ihrer jüngsten Studie zum Mannheimer Bio-Ethanol Produzenten.Die offizielle Finanzplanung für das laufende FY 2021-22 steige zum vierten Mal (um ca. EUR 15 Mio.), schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH weiter. Die 4. COVID-19-Welle in Europa scheine die Treibstoffnachfrage nur wenig zu dämpfen, was aktuell die C2-Spot-Preiserwartungen befeuere. Doch die aktuelle C2-Preis-Spitze solle - folge man der aktuellen Terminkurve - zum Ende des FY21-22 (02/22) bereits wieder um rund 15% abgeschmolzen sein. Jetzt rolle die 5. Welle (Omicron Variante) auf Europa zu und die 22er Konjunkturprognosen würden sinken, beobachten die Fachanalysten. Insbesondere in UK würden die Logistik-Herausforderungen zunehmen und es sei ein hoher Gaspreis für den Einsatz im ENSUS-Werk zu verkraften.Grundsätzlich seien die Absatzperspektiven weiterhin positiv geblieben, so die Einschätzung der Fachanalysten. Die seit 01.01.21 gültige CO2-Bepreisung habe fossilen Sprit verteuert. Gefolgt vom "Green Deal" der EU, die das THG-Minderungsziel für 2030 Ziel von 45 auf 55% (Basis 1990) gehoben habe. Was also anstehe, sei eine Verschärfung der CO2-Minderungsanstrengungen insbesondere in den Sektoren Wärme und Verkehr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link