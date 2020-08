Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

10,12 EUR +3,37% (07.08.2020, 09:20)



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

10,16 EUR +2,11% (07.08.2020, 09:20)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (07.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Für das am 29.02.2020 beendete Geschäftsjahr 2019/20 präsentierte der Vorstandssprecher der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) Joachim Lutz im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung am 14. Juli noch hervorragende Zahlen, wie Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet.Dank deutlich steigender Ethanolpreise habe die Prognose mehrmals angehoben werden können. Letztlich sei der Umsatz, zusätzlich unterstützt von einer Ausweitung der Produktion, um 15% auf 899 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe sogar auf 104 Mio. Euro verdreifacht werden können (Vj. 33 Mio. Euro) und das Ergebnis je Aktie sei auf 0,85 Euro (Vj. 0,24 Euro) nach oben geschnellt. Das Nettofinanzguthaben habe sich dank der hohen Mittelzuflüsse auf über 100 Mio. Euro erhöht. Mit Blick auf die komfortable Liquiditätssituation habe die HV eine Verdopplung der Dividende auf 0,30 Euro beschlossen.Das erste Quartal 2020/21 (1.3. bis 31.5.2020) sei jedoch von Beginn an voll von den Auswirkungen der Pandemie betroffen gewesen. Die spürbare Absatzminderung im Bereich Kraftstoff-Ethanol habe durch die hohe Nachfrage nach Alkohol für Desinfektionsmittel immerhin teilweise ausgeglichen werden können. CropEnergies könne als größter europäischer Ethanolhersteller allein in Deutschland täglich 1 Million Liter reinen Alkohol erzeugen und habe mit einem Sofortprogramm dazu beigetragen, dass es auf dem Markt für Desinfektionsmittel inzwischen keine Knappheit mehr gebe. Mit der Coronakrise sei CropEnergies praktisch über Nacht zum systemrelevanten Unternehmen geworden.Letztlich habe das Unternehmen das erste Quartal mit einem Umsatzrückgang von 16% auf 171 Mio. Euro besser abgeschlossen als erwartet. Dabei sei der Ethanolpreis zwischenzeitlich parallel zum Ölpreiskollaps von etwa 600 Euro je Kubikmeter auf ein Allzeittief von 350 Euro je Kubikmeter abgestürzt. Ebenso schnell sei es wieder nach oben gegangen, da Ethanol als Desinfektionsmittel genutzt werden könne. Das operative Ergebnis von CropEnergies habe sich auf 8 Mio. Euro halbiert, sei aber ebenso wie das Periodenergebnis positiv geblieben. Im Gesamtjahr 2020/21werde das Unternehmen nach Überzeugung des Vorstands profitabel bleiben. Inzwischen ziehe die Kraftstoffnachfrage wieder an und der Bedarf an Alkohol für Desinfektionsmittel werde wohl so schnell nicht verschwinden.Zudem setze sich in den Köpfen mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass Ethanol nicht nur ein erneuerbares und klima-schonendes, sondern ein vielseitig einsetzbares Produkt sei. Ethanol-Moleküle könnten nicht nur für Energie, Desinfektionsmittel und Parfum, sondern ebenso für die Herstellung von erneuerbaren Basis-Chemikalien als Alternative zur Petrochemie eingesetzt werden. In diesem Bereich wolle CropEnergies stärker aktiv werden. Geprüft werde daneben der vermehrte Einsatz von Reststoffen für die Produktion. Mehr Beachtung finde in der Krise, dass CropEnergies mit der Produktion in Europa.Nachdem sich das Kursniveau seit Anfang 2019 auf 9,70 Euro mehr als verdoppelt hat, ist die Aktie derzeit kein Schnäppchen mehr, zumal erst einmal rückläufige Ergebnisse zu erwarten sind, so Matthias Wahler. Die Kursschwankungen seien in der Vergangenheit immer enorm gewesen und das dürfte so bleiben, wenn die Ergebnisentwicklung abhängig vom Ethanolpreis weiterhin volatil verlaufen werde. (Ausgabe 08/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CropEnergies-Aktie: