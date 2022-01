(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (13.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Endgültige Quartalszahlen von Südzucker ( ISIN DE0007297004 WKN 729700 ) hätten die Aktien des Zuckerherstellers am Donnerstag weiter belastet. Zugleich hätten die Anteile der Biosprit-Tochter CropEnergies, die ihr finales Zahlenwerk zur Wochenmitte vorgelegt habe, kräftig zugelegt. Bei beiden seien die detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal wie erwartet ausgefallen.Im SDAX sei es zuletzt für Südzucker um zwei Prozent auf 13,09 Euro abwärts gegangen. CropEnergies hätten dagegen außerhalb der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 )-Indices vier Prozent auf 13,26 Euro gewonnen.Das Chart-Bild der beiden klaffe ebenfalls auseinander: Während Südzucker nach dem Absacken unter die Durchschnittslinien für den mittel- und langfristigen Trend seit Jahresbeginn an diesem Donnerstag nun auch unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend gefallen sei, setze sich der Kurs von CropEnergies von allen drei Trendlinien immer weiter nach oben hin ab.Als größter europäischer Hersteller von Bioethanol profitiere CropEnergies vom steigenden Umweltbewusstsein und umweltpolitischen Auflagen im Transportsektor, habe LBBW-Analyst, Thomas Hofmann, daraufhin am Mittwoch zur Aktie geschrieben. Zudem habe er darauf verwiesen, dass der Anwendungsbereich für Bioethanol auf die Herstellung von Ethylacetat, einer Basischemikalie in der Kosmetik-, Chemie- und Pharmabranche, ausgeweitet werden solle.Die Aktie von CropEnergies habe am heutigen Donnerstag bei 13,38 Euro ein neues Mehrmonatshoch markiert.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur CropEnergies-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)