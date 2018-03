Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

5,75 EUR -2,04% (26.03.2018, 13:29)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (26.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), senkt aber sein Kursziel.CropEnergies habe den Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 (Geschäftsjahresende 28.02.) um 10% auf 882 Mio. EUR (LBBWe 889,8 Mio. EUR) gesteigert. Der Anstieg sei im Wesentlichen auf eine höhere Ethanolerzeugung zurückzuführen gewesen, die um 12% auf 1,1 (Vj. 1.0) Mio. Kubikmeter angestiegen sei. Mit zu diesem Anstieg habe auch die Wiederaufnahme der Produktion Wilton (Großbritannien) beigetragen, die Mitte letzten Jahres erfolgt sei. Das EBITDA sei hingegen aufgrund höherer Kosten um 18% auf 111 (LBBWe 111 Mio. EUR) gefallen und das operative Ergebnis habe um 26% auf 72 Mio. EUR (LBBWe 73,9 Mio. EUR) nachgegeben. Sowohl EBITDA als auch operatives Ergebnis hätten in den vom Unternehmen im Vorfeld ausgegebenen Spannen und insgesamt auch im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Als Dividende wolle das Management einen Betrag von 0,25 EUR je Aktie vorschlagen (Vj. 0,30 EUR).Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 sei vorsichtiger ausgefallen, als von dem Analysten erwartet. Insgesamt erwarte das Management unter Vorjahr liegende Ethanolpreise. Dagegen sollten die Preise für proteinhaltige Lebens- und Futtermittel auf einem hohen Niveau bleiben. Der Umsatz solle zwischen 840 bis 900 Mio. EUR liegen sowie das EBITDA und das operative Ergebnis zwischen 70 und 110 Mio. EUR bzw. 30 bis 70 Mio. EUR. Der Analyst habe seine Prognosen, die bisher leicht über den oberen Grenzen der jeweiligen Unternehmensspannen gelegen hätten, gesenkt und befinde sich nun mit seinen Erwartungen im Rahmen der Unternehmensguidance. Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells errechne er einen fairen Wert je Aktie von 7,50 EUR.Das "kaufen"-Rating für die CropEnergies-Aktie lässt Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, unverändert. Risiken lägen insbesondere in der Entwicklung der Preise von Ethanol und der zur Produktion notwendigen Einsatzstoffe sowie in der Abhängigkeit von politischen Entscheidungen. Der Geschäftsbericht mit endgültigen Zahlen werde am 16.05.2018 veröffentlicht. Das Kursziel sei von 8,80 auf 7,50 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 26.03.2018)Börsenplätze CropEnergies-Aktie:Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:5,88 EUR +1,38% (26.03.2018, 15:00)