Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (03.04.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).Die Nervosität bleibe hoch, so die Auffassung der Fachanalysten von EQUI.TS in Frankfurt/M. Der Aktienkurs habe in den zurückliegenden Wochen deutlich reagiert und notiere nun unter dem von den Analysten nachgeschärften Zielkurs.Die Analyse der Aktienexperten in Kurzform: Q4 sei das umsatzschwächste Quartal in 2017 gewesen. Die Kernzahlen für GJ 2017-18 hätten im offiziellen Korridor und auf der Analysten-Schätzung gelegen. Für GJ 2018-19 müssten sie ihre Schätzung reduzieren, denn das C2-Preisniveau hätte sich nicht erholt - im Gegenteil.Die per 26.03.17 erstmalig veröffentlichte Guidance für GJ 2018-19 sähe ein Umsatzminus auf EUR 840 bis EUR 900 Mio. vor. Das adj. EBIT ("operatives Ergebnis") solle EUR 30 bis EUR 70 Mio. erreichen. Die Analysten würden zu bedenken geben, dass die EU-C2-Preise nach der Februar-Erholung nachgeben würden, der Spread drohe zu schrumpfen. Die C2-Terminpreiskurve könnte wieder zurück in die Backwardation schwingen. Es gelte insbesondere auf die aktuell recht hohen Notierungen diverser Futtermittel zu achten.