NASDAQ-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

14,09 USD -8,86% (09.05.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

12,64 Euro +0,67% (10.05.2019, 13:00)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

19,05 CAD -8,06% (09.05.2019, 22:00)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (10.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) unter die Lupe.Das Papier des Cannabis-Produzenten habe zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Am Donnerstag sei die Cronos Group-Aktie mit einem Minus von gut 8% aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto. Seit dem Hoch im Februar dieses Jahres bei 32,95 CAD (Kanadische Dollar) habe die Aktie damit mittlerweile mehr als 40% korrigiert. In den vergangenen Wochen hättten Gewinnmitnahmen und am gestrigen Handelstag die Zahlen zum ersten Quartal der Aktie zugesetzt. Dabei seien die Ergebnisse im Auftaktquartal nicht einmal so schlecht gewesen.Ein Problem von Cronos sei derzeit die begrenzte Produktionskapazität. Das kanadische Unternehmen arbeite aber aktuell an einer deutlichen Erweiterung. Allerdings werde die neue Anlage erst im kommenden Jahr in Betrieb gehen.Die Cronos Group-Aktie sei nach der deutlichen Korrektur mittlerweile auf ein eine wichtige Unterstützung aufgelaufen: die horizontale Unterstützung im Bereich von 18 CAD. Hier verlaufe auch die 200-Tage-Linie. Von hier aus könnte das Papier durchaus wieder nach oben drehen. "Der Aktionär" sehe das aktuelle Niveau als gute Kaufchance, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cronos Group-Aktie: