Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol Deutschland: C7N, NASDAQ-Ticker-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Schuh-Produzenten Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol Deutschland: C7N, NASDAQ-Ticker-Symbol: CROX) unter die Lupe.Crocs sei ein Gewinner der Corona-Pandemie. Auch die heutige Meldung unterstreiche das eindrucksvoll. So habe der amerikanische Schuhhersteller seine Prognosen angehoben. Die Aktie reagiere mit einem Wohlfühl-Sprung.Konkret erwarte der Schuh-Produzent nun für das vierte Quartal mindestens 407 Millionen Dollar Umsatz. Analysten hätten im Schnitt mit nur 330 Millionen Dollar an Einnahmen gerechnet. Insgesamt solle das Wachstum 2020 20 bis 30 Prozent betragen und der Umsatz mindestens bei 1,381 Milliarden Dollar liegen. Die durchschnittlichen Schätzungen hätten bei einer Steigerungsrate von 12 Prozent lediglich Umsätze von 1,3 Milliarden Dollar vorgesehen.Und auch 2021 solle der Run auf Crocs-Schuhe weitergehen. So stelle das Unternehmen den Anlegern ein Wachstum von 20 bis 25 Prozent in Aussicht. Bisher hätten die Konsensschätzungen bei 13 Prozent gelegen.Das möchten die Anleger sehen: Wachstum und (stark) angehobene Prognosen. Und wenn eines Tages Corona überstanden sei und die Menschen wieder mehr Zeit im Freien verbringen könnten, dürfte es nochmal einen Nachfrageschub geben.Anleger, die bei Crocs investiert sind, fühlen sich weiterhin mit der Aktie wohl und lassen Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link