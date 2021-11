- Die deutsche Wirtschaft bleibe jedoch auch aufgrund der vergleichsweise geringen Impfrate der Bevölkerung anfällig. Mit einer Impfquote von derzeit 67,5% (Stand: 19.11.2021) bewege man sich nur im Mittelfeld unter den EU-Ländern. Die zunehmende Zahl der Covid-19-Infektionen könnte die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten zusätzlich negativ beeinflussen.



- Creditreform Rating erwarte, dass die Wirtschaft im Laufe des Jahres 2022 trotz der Engpässe auf der Angebotsseite Aufholeffekte aus der verzögerten Produktion verzeichnen könnte. Aufgrund des anziehenden privaten Verbrauchs und steigender Investitionen sei ein BIP-Wachstum auf 4,5% möglich.



- Diese positiven Wachstumsaussichten würden durch die Entwicklung des Arbeitsmarktes, den Nachholbedarf der Verbraucher und die günstigen Finanzierungsbedingungen gestützt, da die Geldpolitik voraussichtlich akkommodierend bleibe.



- Die Inflationsrate sei im Oktober sprunghaft auf 4,6% angestiegen, der höchste Wert seit August 1993. Neben höheren Energiepreisen sei dieser Anstieg u. a. auch durch den wieder höheren Mehrwertsteuersatz zu Beginn des Jahres verzerrt worden, die zu einem erheblichen Basiseffekt bei den Verbraucherpreisen geführt hätten. Anfang des Jahres 2022 würden diese Basiseffekte jedoch aus der Inflationsrate herausfallen. Daher rechne Creditreform Rating mit einem deutlichen Rückgang der Inflation.



Euro-Raum



- Die wirtschaftliche Erholung im Euro-Raum werde sich voraussichtlich auch aufgrund der zunehmenden Impffortschritte weiter fortsetzen, selbst wenn mögliche Lieferengpässe und epidemiologische Rückschläge die Wachstumsraten in Zukunft weiterhin belasten würden.



- Creditreform Rating erwarte, dass das BIP-Wachstum im kommenden Jahr bei 4,4% liege, nach 4,9% in diesem Jahr.



- Wie in vielen anderen Volkswirtschaften seien die Inflationsraten im Euroraum in den vergangenen Monaten erheblich gestiegen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stimme Creditreform Rating mit der EZB überein, dass die jüngsten Inflationsentwicklungen vorübergehender Natur seien.



- Die Ratingagentur gehe davon aus, dass die EZB durch ihre geldpolitischen Operationen, wie z. B. dem Asset Purchase Programme (APP), weiterhin entscheidende Impulse geben werde. Eine erste Zinserhöhung vor 2023 erscheine somit zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Das PEPP-Programm sollte zwar im März 2022 auslaufen, die EZB dürfte jedoch eine Art Glättungsmechanismus implementieren.



USA



- Vor dem Hintergrund der Fortschritte auf dem Weg zur Vollbeschäftigung und des derzeitigen Preisauftriebs habe der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee) angekündigt, dass er ab November 2021 mit der Drosselung der Anleihenkäufe beginnen werde.



- Selbst wenn sich die Inflationsraten ab Mitte nächsten Jahres abschwächen sollten, halte Creditreform Rating eine erste Zinserhöhung gegen Ende 2022 für möglich, nicht zuletzt, da Preissteigerungen bereits auf breiterer Basis erfolgen würden. (30.11.2021/ac/a/m)





