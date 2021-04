SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

9,31 CHF -0,83% (26.04.2021, 13:06)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (26.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2021 sei besser als erwartet ausgefallen. Aufgrund von Sonderbelastungen im Zusammenhang mit Zahlungsausfällen vornehmlich im Zusammenhang mit dem US-Hedge-Fonds Archegos Capital Management sei es zu einem deutlichen Ergebniseinbruch gekommen, der jedoch geringer ausgefallen sei, als allgemein angenommen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten auf einem soliden Niveau gelegen. Aufgrund des Zahlungsausfalls sei es zu einer deutlichen Belastung der harten Kernkapitalquote gekommen. Aufgrund dessen habe die Bank eine Kapitalerhöhung in Form von Pflichtwandelanleihen (Umfang 203 Mio. Aktien, davon 100 Mio. Aktien bereits ausgegeben) angestoßen, die zu einem positiven Effekt von 55 bis 60 Basispunkte auf die harte Kernkapitalquote führen solle.Im Ausblick rechne die Bank mit einem durch die sinkende Marktvolatilität und die Sonderbelastung deutlichen Rückgang des Ergebnisses im Investmentsegment, rechne jedoch mit einer Erholung der Erträge aus Managementgebühren in der Vermögensverwaltung. Der Analyst erwarte im Verlauf des Geschäftsjahres eine deutliche Entspannung in Bezug auf die Pandemielage, was sich positiv auf die beiden Kernsegmente der Bank auswirken werde. Er passe seine Prognosen (EPS 2021e: 0,51 (alt: 0,57) CHF; DPS 2021e: unverändert 0,10 CHF; EPS 2022e: 1,41 (alt: 1,62) CHF; DPS 2022e: unverändert 0,20 CHF) teilweise an.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Credit Suisse-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 11,00 auf 10,00 CHF gesenkt. (Analyse vom 26.04.2021)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:8,39 EUR -2,26% (26.04.2021, 12:26)