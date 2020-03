Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

6,606 EUR +3,22% (19.03.2020, 09:26)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

6,844 CHF +3,32% (19.03.2020, 09:12)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (19.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Konzern: CEO und CFO der Credit Suisse würden heute an einer Konferenz teilnehmen. Für die ersten zwei Monate liege der ROTE bei >10%, der Gewinn vor Steuern übersteige die für das gesamte 1Q19 gemeldeten CHF 1,06 Mrd.Private Banking: Der Ertrag im PB sei nach Unternehmensangaben im bisherigen Quartalsverlauf gegenüber dem Vorjahreszeitraum "gestiegen", vor allem dank höherer Transaktionserträge.Global Markets und IBCM: Alle Teams im Bereich Markets hätten trotz der volatilen Märkte "hervorragende Arbeit" geleistet. Die Erträge aus Sales und Trading seien in diesem Quartal bisher "deutlich höher" als im Vorjahreszeitraum des 1Q19. Dies habe die negativen Auswirkungen des Marktumfelds auf die Realisierung der Primärmarkt-Pipeline bisher kompensiert.Engagements: Engagements in Bereichen wie Leveraged Finance und dem Öl- und Gassektor seien dem Unternehmen zufolge "geringer" als in den Vorperioden. Dadurch sei die Credit Suisse für die Folgen der Markt- und Konjunkturschwankungen deutlich besser gewappnet.Credit Suisse sei bisher gut mit der höheren Volatilität zurechtgekommen. Der Handelsumsatz sei "deutlich gestiegen" und auch beim Umsatz im PB habe im Vergleich zum Vorjahr ein Plus verzeichnet werden können. Allerdings warne sie davor, dass die Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisse schwer einzuschätzen seien. Zudem würden die Bewertungseffekte zum Quartalsende bewertet und seien daher nicht in den Vorgaben enthalten. Venditti warte gespannt auf die Kommentare von CEO Thomas Gottstein und CFO David Mathers im Rahmen der heutigen Konferenz.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 8,00. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link