Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).COO Beschattung an: Laut den wichtigsten Ergebnissen der Untersuchung habe der Chief Operating Officer (COO) von Credit Suisse Pierre-Olivier Bouée den Head of Global Security Services von Credit Suisse angeordnet, die Beschattung von Iqbal Khan einzuleiten, nachdem UBS seine Beschäftigung am 29. August 2019 bekannt gegeben habe.CEO sei nicht beteiligt gewesen: Die Untersuchung durch Homburger habe keinen Hinweis darauf geliefert, dass der CEO die Beschattung von Iqbal Khan genehmigt habe noch das er vor dem 18. September 2019 davon gewusst habe, als die Beschattung abgebrochen worden sei.Kein Beweis für Versuche Khans, Mitarbeitende abzuwerben: Weder die Untersuchung durch Homburger noch die Beschattung von Iqbal Khan habe Beweise dafür geliefert, dass Iqbal Khan entgegen seiner Vertragsverpflichtungen versucht habe, Mitarbeitende oder Kunden von Credit Suisse abzuwerben.Der Verwaltungsrad von Credit Suisse begrüße, dass angemessene Maßnahmen zum Schutz der Interessen des Unternehmens ergriffen würden. Er sei jedoch der Ansicht, dass der Auftrag zur Beschattung von Iqbal Khan falsch und unangemessen gewesen sei und den Ruf der Bank schwer beschädigt habe.Angesichts des damit verbundenen Reputationsschadens für Credit Suisse begrüße Venditti den relativ zügigen Abschluss der Ermittlungen. In seiner Medienmitteilung spreche der Credit Suisse-Verwaltungsrat gar von einem "schweren Schaden für das Ansehen der Bank". Als COO von Credit Suisse werde Pierre-Olivier Bouée mehrheitlich für die erfolgreichen Sparbemühungen der letzten Jahre verantwortlich gemacht.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link