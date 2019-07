Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (31.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Vorsteuergewinn nach Divisionen: SUB liege auf ausgew. Basis dank Gewinn aus einem Immobilienverkauf und der Sonderdividende von SIX deutlich über der Prognose - bleibe auf ber. Basis allerdings hinter dieser zurück. IWM bleibe wegen unerwartet hoher Kosten unter Prognoseniveau. APAC hingegen habe dank höherem Umsatz die Prognose übertreffen können. Global Markets habe am stärksten über dem geschätzten Niveau gelegen, was sich auch hier einem unerwartet hohen Umsatz verdanke.Regulatorisches Kapital: Die Kernkapitalquote CET1 sei auf 12,5% zurückgegangen (1Q19: 12,6%; UBS 2Q19: 13,3%). Ziel von Credit Suisse: >12,5% (vor Finalisierung von Basel III) bzw. >12% für 2019 (unterjährig). Die CET1 Leverage Ratio sei stabil bei 4,1% geblieben (1Q19: 4,1%; UBS 2Q19: 3,8%).Erträge: ROE: 8,5% (UBS: 10,4%); ROTE: 9,7% (UBS: 11,9%); RoCET1: 10,3% (UBS: 16,0% - alle Werte annualisiert). ROTE-Ziele: 10 bis 11% im Jahr 2019 (Kons: 8,0%); 11 bis 12% im Jahr 2020 (Kons: 9,1%); >12% nach 2020 (Kons. für GJ21: 9,5%).Ausblick: Bisher habe im 3Q19 ein verstärktes Kundenengagement festgestellt werden können. Ob sich dieses auch in erhöhte Aktivitäten übersetze, hänge allerdings von den jeweiligen Marktkonditionen ab. Aufgrund der Feriensaison in weiten Teilen der Welt rechne Venditti für die Bewertungsperiode mit dem üblichen saisonalen Umsatzrückgang.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 31.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link