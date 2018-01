SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (09.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) und erhöht sein Kursziel.Der Konzern müsse in Q4/2017 Abschreibungen auf latente Steuerguthaben von rund 2,3 Mrd. CHF vornehmen. Ursächlich sei die am 22.12.2017 verabschiedete US-Steuerreform. Das Unternehmen gehe von minimalen Auswirkungen auf die harte Eigenkapitalquote nach Basel III (zum 30.09.2017: 13,2%) aus und halte an den am Investorentag (30.11.) angekündigten Grundsätzen zur Kapitalrückführung (50% des Nettogewinns über Aktienrückkäufe und Sonderdividenden ab 2019) fest. Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen der US-Steuerreform sollten im Rahmen der Bekanntgabe der Zahlen für 2017 am 14.02.2018 bekannt gegeben werden.Wegen der Tatsache, dass es sich nur um eine einmalige buchhalterische Anpassung handelt, die die Kapitalposition kaum beeinflusst und mithin das Dividendenpotenzial unberührt bleibe, sollte es die Aktionäre nicht beunruhigen (Kursentwicklung seit Bekanntgabe am 22.12.: -0,2%). Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 wegen der Abschreibung auf -0,40 (alt: +0,60) CHF reduziert (2018e: unverändert).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel sei von 20,00 auf 21,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 09.01.2018)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:15,22 EUR +0,26% (09.01.2018, 09:34)