Wir bleiben in Krediten übergewichtet. Obwohl der Trend in diesem Segment positiv ist, befinden sich die aktuellen Spreads immer noch auf einem attraktiven Niveau und werden weiterhin von der wirtschaftlichen Aktivität unterstützt.



Wir ändern unsere Meinung zur brasilianischen Währung von neutral auf Übergewichten, da wir Unterstützung durch höhere Zinsen, günstige Bewertungen und ein günstigeres globales Szenario sehen. Hinsichtlich des politischen Szenarios und der Fiskalpolitik bleiben Risiken bestehen."



"Die mexikanische Wirtschaft nimmt nun in mehreren Sektoren Fahrt auf. Bis Anfang 2021 hieß es, dass das BIP nur durch die Auslandsnachfrage angekurbelt wird. Jetzt gibt es mehrere Signale, dass sich auch der Binnenmarkt erholt. Die Importe wachsen nun schneller als die Exporte, weil Verbraucher und Geschäftsleute mehr Vertrauen in die kurz- und mittelfristigen Aussichten haben. Außerdem hat die Wiederbelebung der Wirtschaft an Schwung gewonnen (offiziell gab es keine dritte Covid-19-Welle in Mexiko), einschließlich Freizeit und Tourismus. Geimpfte Amerikaner möchten jetzt ins Ausland reisen, wobei Mexiko ihr bevorzugtes Ziel ist, da das Land eingehende Flüge nie beschränkt hat. Folglich werden die BIP-Prognosen erneut nach oben korrigiert. Wir gehen davon aus, dass sich das Produktionswachstum in diesem Jahr in Richtung der Bandbreite von 6 bis 6,5 Prozent bewegen könnte.



Die mexikanische Zentralbank Banxico hat ihre eigene BIP-Prognose bereits auf 6 Prozent angehoben. Gleichzeitig hat sie auch die Inflationsprognosen nach oben korrigiert. Der gesamte Marktkonsens war bereits davon ausgegangen, dass der Verbraucherpreisindex in diesem Jahr über 5 Prozent liegen wird, aber bis Anfang 2022 auf das Ziel von 3 Prozent zurückkehrt. In diesem Sinne erwartet die mexikanische Zentralbank, dass der Inflationsdruck nur vorübergehend ist.



In der Zwischenzeit nimmt das politische Risiko weiter zu. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bestätigte, dass er den derzeitigen Banxico-Gouverneur nicht für eine zweite Amtszeit vorschlagen wird. Die Entscheidung ist nicht überraschend, aber der Zeitpunkt ist schwierig, da die Amtszeit des derzeitigen Gouverneurs im Dezember 2021 endet. Daher könnte diese Ankündigung eher darauf abzielen, seine Wählerbasis wiederzubeleben. Am 6. Juni fanden in Mexiko Zwischenwahlen statt. Umfragen gehen davon aus, dass AMLO zusammen mit seinen Verbündeten die einfache Mehrheit im Abgeordnetenhaus behalten, aber die qualifizierte Mehrheit verlieren wird. Die Wahlergebnisse könnten entscheidend sein für AMLOs Pläne, die Energiereform voranzutreiben, die die Liberalisierung des Sektors wieder rückgängig machen wird", so Schrüfer.



Mexiko Aktien: "Wir bleiben neutral gegenüber Aktien. Die Gewinnsaison für das erste Quartal 2021 war bisher positiv und der mexikanische Aktienmarkt hat eine zyklische und wertorientierte Ausrichtung, die ihn angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Erholung attraktiv macht."



Mexiko Anleihen: "Wir bleiben in den Geldmärkten übergewichtet. In ihrer März-Sitzung beschloss die Banxico einstimmig, den Referenzzinssatz bei 4,00 Prozent zu belassen. Überraschend war, dass bis vor kurzem eine Senkung auf 3,75 Prozent erwartet wurde. Alles in allem denken wir, dass der Zinssenkungszyklus nun zu Ende zu sein scheint und dass der mexikanische Leitzins für einige Monate bei 4 Prozent bleiben wird.



Wir bleiben in inflationsindexierten Anleihen übergewichtet. Wie Banxico anmerkte, hat sich die Inflation etwas schlechter entwickelt als geschätzt, und wir glauben, dass die Gesamtinflation in den kommenden Monaten aufgrund der Basiseffekte, die durch die Senkung der Energiepreise im letzten Jahr verursacht wurden, vorübergehend weiter steigen wird.



Hinsichtlich der langfristigen Nominalzinsen in lokaler Währung bleiben wir nach dem Ende des Zinssenkungszyklus neutral." (28.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zu den Industriestaaten ist die Entwicklung der Covid-19-Neuinfektionen und -Todesfälle in den Schwellenländern weiterhin alles andere als ermutigend: In Indien scheinen die Ansteckungen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, während sie in Lateinamerika zwar nicht so hoch sind, aber wieder steigen, so Dr. Klaus Schrüfer, Chief Market Strategist bei Santander Asset Management Germany.Hinzu komme, dass es in Lateinamerika kein einheitliches Muster gebe: In Argentinien würden die Neuinfektionen sprunghaft ansteigen, in Mexiko seien sie sehr niedrig, und in den übrigen Ländern würden sie zwar zurückgehen, aber noch nicht stark."Die Impfkampagnen verlaufen in vielen Schwellenländern langsamer als in den Industrieländern, obwohl aufgrund des geringeren Anteils der Bevölkerung über 65 Jahren auch in den Schwellenländern dieser Teil der Bevölkerung bald geimpft sein wird. Im Gegensatz zu den Industrieländern beschleunigt sich das Impftempo in einigen wichtigen Schwellenländern jedoch nicht", erkläre Dr. Klaus Schrüfer, Chief Market Strategist bei Santander Asset Management Germany. "Aus diesen Gründen sehen wir in den Industrieländern stärkere BIP-Wachstumserwartungen für 2021 als in den Schwellenländern. Innerhalb der Schwellenländer ist es jedoch wichtig, zwischen den einzelnen Regionen zu unterscheiden, da die Aussichten in den asiatischen Märkten aufgrund der Stärke des chinesischen Aufschwungs eindeutig besser sind, als in Lateinamerika und Osteuropa", bewerte Schrüfer.Dennoch, das BIP-Wachstum in China habe im ersten Quartal nur 0,6 Prozent betragen, und sei damit das zweitniedrigste in der Geschichte des Landes gewesen. "Im Prinzip spiegelt dies aber keine starke Verlangsamung der Wirtschaft wider, sondern lediglich eine Pause nach drei sehr starken Quartalen", so Schrüfer."Die brasilianische Wirtschaft überraschte kürzlich mit Ergebnissen, die über den allgemeinen Erwartungen lagen, was zu besseren Wachstumsprognosen führte. So wuchs das BIP im ersten Quartal 2021 saisonbereinigt um 1,2 Prozent, während noch vor wenigen Monaten die Erwartungen auf eine gewisse Stagnation oder sogar einen leichten Rückgang hindeuteten. In den kommenden Quartalen dürfte Brasilien auf einem kontinuierlichen Erholungspfad bleiben, unterstützt durch eine Beschleunigung der Impfungen, weiterhin verbesserte finanzielle Bedingungen, eine Erholung der Beschäftigung und ein globales Szenario mit starkem Wachstum sowie einem positiven Rohstoffzyklus. Auf der vorsichtigeren Seite beobachten wir weiterhin das fiskalische Szenario und dessen Auswirkungen auf die Risikowahrnehmung des Landes.Brasilien Aktien: "Wir bleiben bei Aktien neutral, mit einer positiveren Tendenz angesichts des starken Trends der wirtschaftlichen Aktivität und der Gewinnrevisionen sowie eines unterstützenden globalen Szenarios. Die Impfkampagne nimmt an Fahrt auf, aber das politische Szenario und die Risiken im Zusammenhang mit der Finanzpolitik bleiben hoch."Brasilien Anleihen: "Wir bleiben sowohl bei inflationsindexierten Wertpapieren als auch bei Nominalzinsen neutral. Die Risiken für Inflation und Zinssätze bleiben trotz der Maßnahmen der Zentralbank aufwärtsgerichtet. Die Prämie ist relativ attraktiv, was taktische Positionen in inflationsindexierten Wertpapieren unterstützt.