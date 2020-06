Und dennoch sind wir wesentlich weiter als vor einigen Monaten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Damals stocherten wir noch im Dunkeln, wie man denn dem Virus beikommen kann, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Heute wisse man, dass ein kompletter Lockdown keineswegs die einzige Möglichkeit sei, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Das Tragen von Masken, Abstand halten und die effiziente Rückverfolgung neuer Fälle - im Fall einer breiten Nutzung auch durch die neue Corona-App - könnten bereits einen entscheidenden Unterschied machen. Und so erscheine es ein realistisches Szenario, dass es in den nächsten Monaten immer wieder zu Ausbrüchen kommen werde, aber diese Ausbrüche durch konsequent durchgesetzte individuelle Quarantäne-Maßnahmen in Maßen gehalten werden könnten. Rheda-Wiedenbrück zeige, dass man bei der Reaktionsgeschwindigkeit der Behörden noch eine Schippe drauflegen müsse, wolle man regionale Shutdowns verhindern.



Aus konjunktureller Sicht sei das immer noch nicht eine optimale Entwicklung. Von Normalität werde man erst wieder sprechen können, wenn ein Impfstoff gefunden und in ausreichender Anzahl produziert worden sei. Bis dahin sei zwar mit einer wirtschaftlichen Erholung zu rechnen, aber in den meisten Sektoren werde mit angezogener Handbremse gefahren werden. Das Ergebnis dürfte in vielen Sektoren eine 90%-Ökonomie sein: Die Nachfrage ziehe zwar von den derzeit deprimierend tiefen Niveaus wieder an, aber viele Firmen würden bei Produktionsvolumina an Absatzgrenzen stoßen, die im Durchschnitt immer noch deutlich unterhalb des Pre-Corona-Niveaus liegen dürften. Das würden derzeit beispielsweise viele Restaurantbetreiber erleben, die über zu wenige Gäste klagen würden. Betroffene Unternehmen hätten mehrere Möglichkeiten, mit dieser Perspektive umzugehen. Sie könnten versuchen, die Kosten zu senken und/oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Viele würden aber um eine Insolvenz nicht herumkommen. Das spiegele sich in den jüngsten Zahlen zu den Insolvenzanträgen nicht wieder. Statt eines Anstiegs sei im ersten Halbjahr in Deutschland sogar ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Das liege aber vor allem daran, dass die Insolvenzantragspflicht verschoben worden sei. Im September laufe diese Ausnahmeregelung aus und man müsse davon ausgehen, dass in den dann folgenden Quartalen die Insolvenzen massiv zunehmen würden. Damit werde auch die Zahl der Arbeitslosen steigen.



Könne man unter diesen Umständen noch mit einem positiven Wirtschaftswachstum rechnen? Ja, denn viele Arbeitnehmer, die sich derzeit in Kurzarbeit befänden, würden spätestens im Insolvenzfall in die Arbeitslosigkeit wechseln. Andere aber würden mit einer anziehenden Aktivität ihre Kurzarbeit beenden und wieder produktiv tätig sein. Aus Konjunktursicht bestehe das Risikoszenario im Wesentlichen darin, dass sich die Impfstoffsuche über das nächste Jahr hinziehe und Unternehmen trotz zunächst wachsender Umsätze in der Unterauslastung verharren würden. Dies sei gleich bedeutend mit einer wirtschaftlichen Stagnation, die rasch in eine Rezession kippen könne.



Das positive Szenario wäre hingegen, dass ein Impfstoff relativ rasch gefunden werde und die meisten Unternehmen daher reibungslos von der gebremsten Ausweitung der Aktivität in die Normalauslastung hineingleiten würden. Der Sachverständigenrat für die wirtschaftlichen Entwicklung (SVR) gehe offensichtlich von diesem positiven Szenario aus und auch die Analysten der Hamburg Commercial Bank seien relativ zuversichtlich für das kommende Jahr. Der SVR erwarte nach einem BIP-Rückgang um 6,9% im laufenden Jahr eine Erholung um 4,9% im Jahr 2021. Das sei eine Entwicklung, die die Analysten der Hamburg Commercial Bank gut für möglich halten würden und das gute Wetter - Stichwort Tourismus - könne dabei helfen. Herbeireden könne man sie aber nicht. (25.06.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Wetter ist schön, Normalität kehrt zurück, die teilweise skurrilen Wochen und Monate, in denen sich alles, aber auch alles, um das C-Wort drehte, liegen hinter uns, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Oder nicht? Der plötzliche Ausbruch des Coronavirus in Rheda-Wiedenbrück sei ein unerwünschter Hinweis darauf, dass man vielleicht doch nicht so schnell in den normalen Trott zurückkönne, wie es sich viele vorstellen würden. Auch andere Länder würden feststellen: Eine Pandemie lasse sich durch Worte nicht abwehren, und ihr Ende nicht herbeireden. Brasiliens Staatspräsident Jair Bolsonaro etwa habe lange Zeit die Gefährlichkeit des Virus geleugnet. Wenige Wochen später beklage Brasilien mit knapp 53.000 Menschen hinter den USA die höchste Zahl der Coronatoten auf der Welt. In den USA habe der texanische Vizegouverneur Dan Patrick im März noch gesagt: "Lasst uns wieder zur Arbeit gehen, lasst uns wieder leben." Ende Juni habe sein Chef, Gouverneur Gregg Abbott, konstatieren müssen, dass sich das Virus in einem "nicht akzeptablen Tempo" in Texas verbreite.