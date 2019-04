Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

50,92 EUR +3,75% (01.04.2019, 09:57)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (01.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) charttechnisch unter die Lupe.Obwohl die Covestro-Aktie im Februar den steilen Abwärtstrend seit Ende August zu den Akten habe legen können, pendele der Titel im Dunstkreisder horizontalen Hürden bei rund 50 EUR lediglich seitwärts. Das habe zur Konsequenz, dass die zum Monatsultimo Januar/Februar gesetzte Handelsspanne seit acht Wochen Bestand habe ("inside weeks"). Selbst auf Monatsbasis schlage sich die beschriebene Bewegungsarmutin drei aufeinanderfolgenden Innenstäben nieder. Der Charme der beschriebenen Konstellation liege darin, dass solche "inside candles" in der Vergangenheit oftmals Vorboten eines neuen dynamischen Bewegungsimpulses gewesen seien. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anstieg über das bisherige Jahreshoch bei 52,08 EUR definieren, der die beschriebenen Innenstäbe positiv auflösen würde, als entscheidenden Katalysator auf der Oberseite. Im Erfolgsfall würden die Tiefs bei rund 60 EUR in Kombination mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 60,38 EUR) das nächste Anlaufziel definieren. Andererseits würde ein Abgleiten unter die Marke von45,77 EUR die o. g. "inside weeks" nach Süden auflösen und damit die Stabilisierung der letzten Wochen zunichtemachen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:50,76 EUR +3,55% (01.04.2019, 09:41)