Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach zum Teil regelrecht dramatischen Kursrückgängen habe sich die Aktie von Covestro nun wieder gefangen und zumindest wieder etwas Boden gut machen können. Unterstützung gebe es für die Dividendenperle nach wie vor auch in Form positiver Analystenkommentare. Nachdem letzte Woche Goldman Sachs habe aufhorchen lassen, rate nun auch die DZ BANK zum Kauf.So habe deren Analyst Peter Spengler das Kursziel für die Aktie zwar um 10 Euro verringert. Mit 59 Euro liege das Ziel aber immer noch weit über dem aktuellen Kursniveau - derzeit rund 40 Prozent. Er habe sein geringeres Ziel mit niedrigeren 2023er Gewinnschätzungen für den DAX -Konzern sowie der allgemein stark gefallenen Branchenbewertung begründet.Indes habe Chetan Udeshi von J.P. Morgan die Covestro-Titel unverändert mit "neutral" eingestuft. Seiner Ansicht nach könnte das Unternehmen sogar von einer Knappheit bei einigen Chemieprodukten profitieren. Er halte zudem die unmittelbaren Auswirkungen für die Konzernergebnisse durch den Krieg und die beschlossenen Sanktionen gegen Russland für überschaubar. Ein Problem sehe er allerdings bei den höheren Energiepreisen. So müssten die Chemiefirmen seinen Berechnungen zufolge die Produktpreise um durchschnittlich etwa zehn Prozent anheben, um diese zu kompensieren. (Analyse vom 08.03.2022)Börsenplätze Covestro-Aktie: