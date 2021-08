Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

56,76 EUR +0,11% (31.08.2021, 08:40)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

56,68 EUR +2,13% (30.08.2021, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (31.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro: Weiterer Rallyeschub möglich - ChartanalyseDie Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) startete im März 2020 nach einem Allzeittief bei 23,54 EUR zu einer starken Rallye, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 3. März 2021 auf ein Hoch bei 63,24 EUR geführt. Nach diesem Hoch habe der Wert in einem bullischen Keil konsolidiert. Im gestrigen Handel sei er über die Oberkante dieses Keils ausgebrochen. Diese Trendlinie liege heute bei 56,00 EUR. Allerdings habe es gestern nach einem Hoch bei 57,42 EUR bereits leichte Gewinnmitnahmen gegeben.Diese Gewinnmitnahmen könnten noch etwas anhalten. Dabei könnte die Aktie auf 57,42 EUR oder auf das log. 38,2% Retracement bei 55,36 EUR abfallen. Anschließend bestehe eine Chance auf eine weiteren Rallyeschub in Richtung 63,24 EUR oder 67,92 EUR. Sollte der Wert allerdings unter 55,36 EUR abfallen, dann würden es zu Abgaben in Richtung 52,18 EUR oder 51,38 EUR kommen. (Analyse vom 31.08.2021)Börsenplätze Covestro-Aktie: