Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,22 EUR +0,55% (18.08.2021, 11:16)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,26 EUR +0,62% (18.08.2021, 11:02)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktien habe sich am Mittwoch zwischenzeitlich an die DAX-Spitze gesetzt und dabei vom vorteilhaften Chartbild profitiert. Zuletzt habe sie jedoch einen Teil ihrer Gewinner wieder abgeben müssen.Die Covestro-Aktie könne sich damit vom 21-Tage-Durchschnitt nach oben absetzen. Dieser beschreibe den kurzfristigen Trend. Seit Mitte Juni werde der Kurs von der 200-Tage-Linie gestützt, die ein Maß für die langfristige Entwicklung der Aktie sei. Indes teste die Covestro-Aktie aktuell erneut die 100-Tage-Linie, die sich bereits seit Anfang Juli als hartnäckiger Widerstand erweise. Seit Mitte März bewege sich das Papier des deutschen Kunststoffkonzerns in einer recht engen Spanne zwischen gut 51 und rund 60 Euro, während der DAX in diesem Zeitraum einen klaren Aufwärtstrend ausgebildet habe.In das positive Bild passe, dass die deutsche Chemie-Industrie die Corona-Krise bereits hinter sich gelassen habe und schwungvoll aus der Krise gekommen sei. Im zweiten Quartal habe die Branche nach Angaben ihres Verbandes VCI an den guten Jahresstart anknüpfen können und steuere auf ein Rekordjahr zu.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link