Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (10.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) weiterhin zu kaufen.Covestro wolle eigenen Angaben zufolge am 28.09. eine Investorenveranstaltung abhalten (angekündigt am 02.09.), im Rahmen dessen das Management des Chemiekonzerns die Fortschritte bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft-Strategie darstellen wolle. Das Thema Kreislaufwirtschaft sei für die Chemiebranche vor dem Hintergrund der stark steigenden Bedeutung von Nachhaltigkeit von sehr hoher Bedeutung und für Covestro mit seinem Geschäftsmodell (hoher Anteil von Kunststoffgeschäft) umso mehr. In der Regel würden Unternehmen Investorenveranstaltungen abhalten, wenn es tendenziell positive Nachrichten (für die Aktionäre/Investoren) zu vermelden gebe.Die weitere Transformation des Geschäftsmodells hin zur Kreislaufwirtschaft werde, wie mehreren Zeitungen (u.a. Handelsblatt, FAZ, BöZ) übereinstimmend berichten würden, zu einem weiteren Stellenabbau führen (bis zu. 1.700 Stellen; zum Vergleich Mitarbeiterzahl per 31.12.2020: 16.501 in Vollzeitstellenäquivalent), was vom Management nicht dementiert worden sei. Allerdings habe Covestro-CEO Steilemann im Rahmen eines Interviews angekündigt, dass er davon ausgehe, dass der Stellenabbau niedriger ausfalle, als in den Medien kolportiert. Zumindest für die deutschen Standorte seien bis 2025 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, womit der potenzielle Stellenabbau in Deutschland u.a. über Abfindungen und Vorruhestandsregeln laufen müsste. Die Analysten-Prognosen hätten (vorerst) Bestand.