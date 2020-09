Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das New Yorker Private-Equity-Haus Apollo Global Management habe den DAX-Konzern in den vergangenen Wochen wegen einer möglichen Übernahme kontaktiert, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben. Apollo habe Erfahrung in der Plastikindustrie, z.B. mit der Übernahme der niederländischen LyondellBasell Industries. Die Überlegungen seien aber noch in einem frühen Stadium.Der Bericht von Bloomberg als sehr glaubwürdige Quelle habe überraschend starke Übernahmefantasie in den ohnehin zuletzt fundamental sehr positiv besprochenen Wert gebracht, habe ein Händler gesagt. Der Streubesitz sei hoch und Bayer mit einem Restanteil von gut 7,5% dürfte abgabewillig sein, so dass ein lukratives Angebot Chancen haben könnte.Die Aktien des im Oktober 2015 vom damaligen Mutterkonzern Bayer an die Börse gebrachten Unternehmens hätten sich bis Anfang 2018 in etwa vervierfacht, bevor sie u.a. wegen des gesamtwirtschaftlichen Gegenwindes kontinuierlich abgesackt seien. Zuletzt habe sich die Corona-Krise als zusätzliche Belastung erwiesen, so dass die Covestro-Aktie im März 2020 erstmals in ihrer recht kurzen Börsengeschichte unter 24 Euro gefallen sei. In den folgenden Monaten sei eine eindrucksvolle Erholung gefolgt, welche das Papier Ende August wieder über das Niveau von vor dem Corona-Crash hinausführte. Damit habe die Covestro-Aktie den europäischen Chemiesektor weit hinter sich gelassen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link