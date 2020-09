Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.09.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass das Private-Equity-Unternehmen Apollo eine Übernahme von Covestro prüfe. Der Kaufpreis solle sich dabei auf 10 Mrd. USD (entspreche: rund 8,5 Mrd. Euro bzw. rund 46 Euro je Covestro-Aktie) belaufen. Die Marktkapitalisierung von Covestro betrage knapp 8,2 Mrd. Euro (Xetra-Schlusskurs vom 17.09.2020: 44,60 Euro). Damit läge der kolportierte Kaufpreis nur rund 4% über den gestrigen Xetra-Schlusskurs und würde einen Aufschlag von 12% gegenüber dem bisherigen Kursziel für die Covestro-Aktie darstellen. Der größte Einzelaktionär von Covestro sei der ehemalige Mutterkonzern Bayer (rund 8%).Covestro befinde sich eigenen Angaben zufolge derzeit nicht in einer Übernahmediskussion mit Apollo, was aber ein grundsätzliches Übernahmeinteresse des Private-Equity-Unternehmens nicht ausschließe. Apollo könnte die Gemengelage bei Covestro (nach wie vor bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten verursacht durch die Covid-19-Pandemie, strukturelle Herausforderungen (Covestro produziere noch 99% der eigenen Produkte auf Basis von Rohöl)) ausnutzen wollen. Die Covestro-Aktie notiere zwar deutlich über ihrer Erstnotiz (06.10.2015: 26,00 Euro), aber auch deutlich unter ihrem Allzeithoch (knapp 96 Euro). Nach Erachten des Analysten sollten nur Gebote von über 50 Euro je Covestro-Aktie erfolgreich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: