Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

27,09 EUR +0,78% (02.04.2020, 11:49)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

27,00 EUR +1,50% (02.04.2020, 12:01)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Schlechte Marktbedingungen schon im Kurs eingepreist? - AktienanalyseDie schwache Autokonjunktur und der harte Wettbewerb haben beim Kunststoffhersteller Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) tiefe Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Erlöse seien 2019 um rund 15 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro geschrumpft. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um die Hälfte auf 1,6 Mrd. Euro abgesackt. Unter dem Strich habe der DAX-Konzern nur noch 552 Mio. Euro verdient - das seien fast 70 Prozent weniger als vor einem Jahr. Und Besserung sei nicht in Sicht. Das Betriebsergebnis (EBITDA) dürfte auf 1,0 bis 1,5 Mrd. Euro weiter sinken, habe das Unternehmen bereits im Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen gewarnt - und damals sei Corona mehr oder weniger noch ein rein chinesisches Thema gewesen.Inzwischen habe sich die Situation grundlegend geändert. Die Pandemie durch den Virus habe die ganze Welt erfasst - und weil die Auswirkungen in ihrer vollen Bandbreite noch nicht abzusehen seien, würden viele Unternehmen keine Prognose mehr wagen. Auch Covestro halte sich bedeckt. Zwar habe der Konzern mitgeteilt, dass die Pandemie das EBITDA im ersten Quartal mit etwa 60 Mio. Euro direkt negativ belasten dürfte. Die Auswirkungen für das komplette Geschäftsjahr 2020 seien gegenwärtig allerdings noch nicht abzusehen, habe es geheißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: