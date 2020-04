Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

26,88 EUR -3,55% (01.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

27,09 EUR +2,23% (02.04.2020, 08:47)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.04.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro: Die Risiken nehmen wieder zu - ChartanalyseNach dem durch die Corona-Krise ausgelösten Crash konnte sich die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) im Preisbereich um 24,35 EUR stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von diesem Niveau aus sei es in den vergangenen Tagen zu einer kurzfristigen Erholung bis zum aktuellen Zwischenhoch bei 29,92 EUR gekommen. Im dortigen Widerstandsbereich seien die Verkäufer jedoch zurückgekehrt. Momentan fehle zwar noch der Abgabedruck nach unten, die ersten bärischen Signale seien im Zuge der jüngsten Verkäufe aber schon ausgelöst worden.Die Risiken in der Covestro-Aktie hätten mit der jüngsten Kursentwicklung wieder zugenommen. Zwar zeige sich temporär noch um 26,52 EUR eine Unterstützung, diese könnte jedoch gebrochen werden. In diesem Fall bestehe das Risiko, dass die Kurse weiter nachgeben und noch einmal zum Test der großen Unterstützungszone um 24,35 EUR ansetzen würden. Im Zweifel müsse sogar ein Ausbruch nach unten erwartet werden, denn mittelfristig liege momentan ein intakter Abwärtstrend vor. Sollten die Käufer jedoch Stärke zeigen und ihrerseits Kurse oberhalb von 28,22 EUR etablieren, bestehe die Möglichkeit die Erholung weiter auszudehnen. Die Kurse könnten dann zum EMA 50 laufen. (Analyse vom 02.04.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: