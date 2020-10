Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

43,46 EUR +0,49% (21.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,81 EUR -0,83% (22.10.2020, 08:51)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro: Kurzfristige Aufwärtsbewegung denkbar - ChartanalyseDer DAX wurde gestern relativ stark durchgeschüttelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) habe sich in diesem Umfeld jedoch gut halten können und sei eine der drei DAX-Aktien gewesen, die den Tag im Plus habe beenden können. Der Gewinn sei mit 0,49% jedoch überschaubar ausgefallen, was Investoren im aktuellen Umfeld aber wenig stören dürfte. Damit seien die Käufer weiter darum bemüht, die seit September laufende Konsolidierung nicht in eine Korrektur ausarten zu lassen. Hierbei sei der Supportbereich um 42,01 EUR eine wichtige Preiszone.Auf kurzfristiger Ebene sei die Covestro-Aktie aktuell trendlos. Es zeichne sich derzeit eine Range zwischen 42,01 EUR und 46,20 EUR ab. In dieser werde die Aktie derzeit im unteren Supportbereich gehandelt, womit die Chancen auf eine zumindest kurzfristige Aufwärtsbewegung zunehmen würden. Das erste Ziel wäre der Test der oberen Rangegrenze bei 46,20 EUR. Diesem folge dann das Septemberhoch. Mit weiteren Korrekturverlusten wäre hingegen zu rechnen, sollte die Range nachhaltig bärisch verlassen werden. Die Kurse könnten dann auf 40 EUR und sogar bis in den Bereich von 38 EUR nachgeben. (Analyse vom 22.10.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: