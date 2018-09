Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (26.09.2018/ac/a/d)



Das Papier des Leverkusener Spezialchemiekonzerns habe in den vergangenen Monaten deutlich an Wert eingebüßt. Der Aktienkurs habe sich aber in den letzten Tagen wieder nach oben bewegt. Bei Covestro werde laut Bergmann ein sehr pessimistisches Szenario einer massiven Rezession eingepreist. Diese Sorgen halte er aber für übertrieben. Bergmann traue daher der Covestro-Aktie eine Kurserholung bis in den Bereich der bei ca. 80 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie zu. Zudem sei der Titel recht günstig bewertet, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.09.2018)