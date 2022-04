XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

41,56 EUR -10,37% (22.04.2022, 17:04)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Covestro gehört. Das Papier des deutschen Kunststoff-Spezialisten sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Die Covestro-Aktie habe es bedingt durch die kräftig gestiegenen Energiekosten und die Sorgen vor einem möglichen Gasengpass in Deutschland in den vergangenen Wochen sehr schwer gehabt. Und heute gehe es mit dem Papier der ehemaligen Bayer-Tochter richtig stark bergab. Allerdings bestehe für Anleger deswegen kein Grund zur Panik. Die Covestro-Aktie werde am Freitag ex Dividende gehandelt, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 22.04.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Covestro-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:41,66 EUR -9,43% (22.04.2022, 17:19)