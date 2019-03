Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (20.03.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Ihre Verkaufsempfehlung Mitte September 2018 bei Kursen von gut 70 Euro sei ein exzellenter Volltreffer gewesen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hätten darauf verwiesen, dass der Chemiekonzern erheblichen Zyklen unterliege, die damals weder Investoren noch Analysten ernst genommen hätten. Für ihre Analyse, dass CEO Markus Steilemann EBITDA-Margen von gut 25% nicht halten könne und Covestro in der Vergangenheit im Schnitt deutlich geringere EBITDA-Margen ausgewiesen habe, seien die Aktienexperten belächelt worden. In der Konsequenz hätten sie zudem geschildert, dass der Gewinn in 2019 implodieren könnte, wenn sich die Margen massiv reduzieren würden. "Das KGV liegt dann nicht mehr bei 7, sondern eher bei 15", habe das Fazit gelautet. Somit hätten die Aktienexperten analog der neuen Prognose für 2019 von Steilemann mit ihrer Annahme, dass sich der Gewinn in diesem Jahr halbieren könnte, nicht so schlecht gelegen. Any questions? (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:47,14 EUR -1,69% (20.03.2019, 12:14)