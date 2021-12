Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

51,84 EUR -0,27% (16.12.2021, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,18 EUR +0,62% (17.12.2021, 09:14)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe den gesamten deutschen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen habe Analystin Georgina Fraser ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für die kommenden Jahre angepasst - und die Kursziele für die meisten Branchenvertreter erhöht.So sehe sie den fairen Wert der BASF-Aktie nun bei 78 Euro. Zuvor seien es nur 73 Euro gewesen. Das Kursziel für die Covestro-Aktie habe sie indes von 90 auf 91 Euro angehoben. Zudem sei das Papier der ehemaligen Bayer-Tochter auf der viel beachteten "Conviction Buy List" von Goldman Sachs belassen worden. Fraser habe betont, dass ihre Favoriten im Chemiesektor die Aktien von Akzo Nobel und Covestro seien."Der Aktionär" bleibe indes für beide DAX-Titel optimistisch gestimmt. Beide Chemieriesen seien sehr breit und stark aufgestellt und würden über solide Bilanzen verfügen. Darüber hinaus würden die Papiere mit günstigen Bewertungen und satten Dividendenrenditen locken. Anleger könnten nach wie vor zugreifen, die Stoppkurse sollten bei 48 Euro (BASF) und 47 Euro (Covestro) belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link