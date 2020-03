Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.03.2020/ac/a/d)



Immer mehr Unternehmen würden ihre Hauptversammlungen absagen. Covestro habe sein Aktionärstreffen für den 17. April geplant und halte nach Aussage des Unternehmens weiterhin an diesem Termin fest, auch wenn "die laufende Entwicklung geprüft werde".Nicht nur am Termin möchte man nach Möglichkeit festhalten. Unangetastet bleiben solle auch die Höhe der Dividende. "Der Dividendenvorschlag ist unverändert", so Ronald Koehler, Leiter der Investor-Relations-Abteilung der Covestro AG. Der deutsche Kunststoffspezialist habe seinen Aktionären eine Ausschüttung i.H.v. 2,40 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Damit liege der Vorschlag auf Vorjahresniveau und entspreche unter Hinzunahme der aktuellen Notierung einer Rendite i.H.v. 8,7%.