Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,80 EUR -0,41% (19.02.2021, 10:59)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,94 EUR -0,07% (19.02.2021, 10:47)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (19.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie sei mit einem deutlichen Plus ins neue Börsenjahr gestartet. Aktuell sei das Papier des Leverkusenr Chemiekonzerns mit einem Zuwachs von rund 15% knapp hinter Daimler der zweitstärkste DAX-Titel 2021. Setze sich diese positive Entwicklung weiter fort? Gehe es nach den Analysten, so stehen die Chancen dafür gut.Sie seien in den vergangenen Monaten immer zuversichtlicher geworden und hätten ihre Gewinnerwartungen Stück für Stück nach oben revidiert. Von den 14 Experten würden aktuell neun zum Kauf raten. Vier Analysten würden raten zum Halten raten und nur einer zum Verkauf. Allerdings würden Experten oftmals größere Ereignisse wie die Präsentation der Jahreszahlen und des Geschäftsausblicks abwarten, bevor sie ihre Einschätzungen genauer unter die Lupe nehmen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: