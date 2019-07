Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

42,12 EUR -1,93% (29.07.2019, 12:40)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.07.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der historische Niedrigwasserstand im Rhein habe auch dem Chemie-Riesen im vergangenen Jahr stark zugesetzt. Ein Großteil der Transporte habe auf die Schiene oder Straße verlegt werden. Um in diesem Jahr besser gegen das Problem gewappnet zu sein, habe Covestro zahlreiche Maßnahme ergriffen. Auch in Zukunft wolle der Kunststoffspezialist bei Niedrigwasser weiterhin auf alternative Verkehrsmittel setzen, wie Covestro auf Anfrage von "Der Aktionär" mitgeteilt habe.Zuletzt sei die Covestro-Aktie wieder unter die 50-Tage-Linie bei 42,27 Euro gefallen. Das Chartbild habe sich dadurch weiter eingetrübt, zudem stehe die Bodenbildung weiterhin aus. Erst wenn diese nachhaltig abgeschlossen sei, lohne sich ein Einstieg. "Der Aktionär" rate Anlegern daher, mit einem Einstieg weiterhin abzuwarten und stattdessen bei aussichtsreicheren Alternativen, wie dem Favoriten LANXESS, zuzugreifen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze Covestro-Aktie:Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:42,08 EUR -1,80% (29.07.2019, 12:28)