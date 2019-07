Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Kunststoffkonzern Covestro habe gestern die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Zwar hätten auch die Leverkusener den Abschwung in der Automobilindustrie zu spüren bekommen, dennoch habe Covestro deutlich mehr verdient als Analysten im Vorfeld erwartet hätten. Indes sei es auch beim Konzernumbau weiter vorangegangen.Beim DAX-Konzern schreite die Portfolio-Optimierung weiter voran. Wie der Pressemitteilung entnommen werden könne, habe der Konzern das europäische Systemhaus-Geschäft an H.I.G. Capital verkauft. Zudem sei in Dormagen der Grundstein für eine Produktionserweiterung von Polycarbonatfolien gelegt und im amerikanischen Baytown mit der technischen Detailplanung einer neuen Großanlage für das Hartschaum-Vorprodukt MDI begonnen worden.Zuletzt habe die Aktie die 50-Tage-Linie bei 42,32 Euro zurückerobern können. Sollte den Covestro-Papieren die Bodenbildung im Bereich der 43-Euro-Marke gelingen, folge aus charttechnischer Sicht als nächstes ein Angriff auf die 200-Tage-Linie bei 48,20 Euro. Könne auch diese Hürde genommen werden, sei der Weg bis in den Bereich von 50,00 Euro frei.Allerdings favorisiert "Der Aktionär" im Chemie-Sektor weiterhin LANXESS. Mit einem Einstieg sollten Anleger bei Covestro vorerst noch abwarten, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link