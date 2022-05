Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach den herben Kursrückgängen in den vergangenen Wochen arbeite die Aktie des Chemieriesen Covestro aktuell daran, einen Boden auszubauen. Das derzeit günstige Niveau hätten in dieser Woche Insider zum Einstieg genutzt. So habe etwa der Aufsichtsratschef Richard Prott kräftig zugegriffen.Wie gestern bekannt geworden sei, habe er zu einem Durchschnittskurs von 38,79 Euro für insgesamt 234.000 Euro Covestro-Papiere erworben. Zu Beginn der Woche sei zudem bekannt geworden, dass Vorständin Sucheta Govil für 318.000 Euro investiert habe. In der Vorwoche habe bereits Finanzvorstand Thomas Toepfer zugegriffen und sich für 394.000 Euro Covestro-Anteile gesichert.Insiderkäufe seien natürlich keine Garantie dafür, dass es mit dem Aktienkurs zeitnahe nach oben gehen werde - ein gutes Zeichen seien sie aber auf jeden Fall. Auch "Der Aktionär" halte Covestro derzeit für unterbewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: