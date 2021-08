Börsenplätze Covestro-Aktie:



55,32 EUR +1,13% (10.08.2021, 10:42)



55,26 EUR +0,95% (10.08.2021, 10:27)



DE0006062144



606214



1COV



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (10.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Covestro habe in Q2 2021 den Umsatz um 83,5% auf EUR 3,956 Mrd. gesteigert. Dies sei das Resultat deutlich erhöhter Absatzmengen (+29%, im Kerngeschäft sogar +35%), gestiegener Verkaufspreise (+45%) und der erstmaligen Konsolidierung des zum 1. April für EUR 1,5 Mrd. von DSM übernommenen Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials (RFM, +14%) gewesen. Währungseffekte hätten mit 5% gegenläufig gewirkt. Das EBITDA habe sich von EUR 125 Mio. im von der Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Vorjahresquartal auf EUR 817 Mio. erhöht. Auch das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter (EUR 449 Mio. nach EUR -52 Mio.) und das Ergebnis je Aktie (EUR 2,32 nach EUR -0,28) hätten sich deutlich verbessert gezeigt. Im Zuge der Kaufpreiszahlung für RFM sei die Nettofinanzverschuldung von EUR 356 Mio. (31.12.2020) auf EUR 1.604 Mio. (30.06.2021) gestiegen.Covestro habe sehr starke Zahlen für Q2 2021 geliefert. Zudem sei der Mitte Juli erneut angehobene Ausblick für das Gesamtjahr 2021, der eine deutliche Ergebnissteigerung in Aussicht stelle, bestätigt worden. Dennoch sei an der Börse keine Jubelstimmung aufgekommen. Teilweise liege dies daran, dass bereits vorab Eckdaten gemeldet worden seien, sodass sich keine positive Überraschung habe einstellen können. Hinzu komme eine außergewöhnlich vorteilhafte Wettbewerbssituation in verschiedenen Geschäftsbereichen, die aber voraussichtlich nicht dauerhaft Bestand haben werde. Der Analyst nehme die verhaltene Börsenreaktion auf den Quartalsbericht zum Anlass, sein Kursziel für die Covestro-Aktie leicht von EUR 61,00 auf EUR 59,00 nach unten anzupassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": Keine vorhanden.