Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

64,589 EUR -0,78% (25.07.2017, 11:05)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (25.07.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 69 auf 70 Euro.Die Bayer-Tochter habe auch im zweiten Quartal 2017 ein hohes Wachstumstempo beim Umsatz und erst recht bei den Ergebnissen vorlegen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe Covestro von einem sehr günstigen Preisumfeld profitiert, während die Absatzmengen im Kerngeschäft (und leicht auch insgesamt) rückläufig gewesen seien. Die Zahlen hätten über den Markterwartungen gelegen, hätten dem Kurs der Covestro-Aktie jedoch ebenso wie die Bestätigung des Gesamtjahresausblicks keine nachhaltigen Impulse verleihen können. Sowohl der vorangegangene kräftige Anstieg der Notierungen, der Gewinnmitnahmen weiterhin attaktiv erscheinen lasse, als auch die Aussicht auf den Komplett-Ausstieg von Großaktionär Bayer würden derzeit die Kursentwicklung dämpfen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat zunächst in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Covestro-Aktie bestätigt und das Kursziel von 69 auf 70 Euro angehoben. (Analyse vom 25.07.2017)