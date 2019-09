Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Chemieherstellers Covestro würden sich im heutigen Handel erneut verteuern. Neben einem positiven Analystenkommentar könnte auch eine abgeschlossene Transaktion der Aktie Rückenwind verleihen. Sollten Anleger jetzt beim DAX-Titel zugreifen?Rein charttechnisch sehe es jedenfalls gut aus. So habe sich das Chartbild zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Die Aktie sei aus dem langfristigen Abwärtstrend ausgebrochen und habe einen soliden Aufwärtstrend ausgebildet. Aktuell hänge der Kurs aber noch unter einigen Widerständen im Bereich zwischen 45,49 Euro und 46,36 Euro fest. Sollten diese geknackt werden, wäre anschließend Luft nach oben bis etwa 54 Euro.Sogar noch etwas höher hinaus könnte es mit dem Kurs nach Ansicht der Experten von Jeffries nach oben gehen. Deren Analyst Laurence Alexander habe den fairen Wert des DAX-Titels nun erneut auf 57,00 Euro beziffert, was satte 26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Er gehe davon aus, dass die operative Entwicklung bei der ehemaligen Bayer-Tochter bald Schwung aufnehmen sollte und der Gewinn in zwei Jahren wieder deutlich höher ausfallen dürfte.Das Marktumfeld helle sich allmählich weiter auf und auch der Chart könne sich mittlerweile wieder sehen lassen. Dennoch würden die konjunkturellen Risiken und die Abhängigkeit von China hoch bleiben. "Der Aktionär" favorisiere auch deshalb im Chemiesektor aktuell eher die Papiere von LANXESS und BASF.Trading-orientierte Anleger sollten die Covestro-Papiere aber im Auge behalten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)