Kursziel

Covestro-Aktie

(EUR) Rating

Covestro-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 90 Conviction Buy List Goldman Sachs Georgina Iwamoto 27.10.2021 77 kaufen DZ BANK Peter Spengler 01.10.2021 76 buy Deutsche Bank Tim Jones 01.10.2021 76 buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 29.09.2021 75 buy Baader Bank Markus Mayer 01.10.2021 72 overweight Barclays Sebastian Satz 07.10.2021 70 overweight Morgan Stanley Charles Webb 06.09.2021 68 neutral Credit Suisse Samuel Perry 10.05.2021 66 kaufen Independent Research Sven Diermeier 01.10.2021 66 outperform Exane BNP Paribas Nicola Tang 26.04.2021 65 hold Jefferies Chris Counihan 13.10.2021 63 halten Nord LB Thorsten Strauß 14.10.2021 61 neutral UBS Andrew Stott 12.10.2021 60 hold Berenberg Bank Sebastian Bray 09.08.2021 57 sell Citigroup Thomas Wrigglesworth 08.03.2021 56 hold Société Générale Thomas Swoboda 19.10.2021 55 underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 05.10.2021

Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.11.2021/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen 2021 zu? 90 oder 55 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Covestro-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kunststoffspezialist Covestro AG wird am 8. November die Zahlen für das 3. Quartal 2021 präsentieren.Die Analystengemeinde sei für Covestro überwiegend positiv gestimmt. In einer Analyse vom 27. Oktober hebt Analystin Georgina Fraser von Goldman Sachs das Kursziel für Covestro von 85 auf 90 Euro an und belässt die Aktie auf der "Conviction Buy List". Das Unternehmen profitiere nach wie vor von der aktuellen Entwicklung der Rohstoffpreise. Darüber hinaus könnte die neue Berichtsstruktur des Unternehmens mit zwei Divisionen den Aktienkurs nach oben treiben.Aber was genau sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q3-Zahlen 2021 zur Covestro-Aktie?