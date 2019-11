Nehmen wir zum Beispiel eine Transaktion mit verbundenen Unternehmen, bei der ein börsennotiertes Unternehmen einen überhöhten Preis zahlt, um Vermögenswerte von einem anderen Unternehmen zu erwerben, das mit seinem Mehrheitsaktionär verbunden ist, so die Experten von Franklin Templeton. In einem anderen Szenario könnte ein staatliches Unternehmen in ein Projekt investieren, das die strategischen Ziele des Landes vorantreibe, aber den Shareholder Value komprimiere.



Im Laufe der letzten Jahre seien die Corporate-Governance-Defizite in manchen Schwellenländern abgebaut worden. Zwei Hauptantriebskräfte für diese Entwicklung könnten ausgemacht werden: Als Erstes seien die Weckrufe infolge von Wirtschaftskrisen und Unternehmensskandalen, die durch Governance-Fehler ausgelöst worden seien, zu nennen. So sei beispielsweise die asiatische Finanzkrise von 1997 ein wichtiger Wendepunkt für Volkswirtschaften und Unternehmen gewesen. Der zweite Beweggrund sei der Wunsch, in die wichtigsten Marktindices aufgenommen zu werden, um mehr Kapital anzuziehen. Für Volkswirtschaften, die eine Indexaufnahme im Visier hätten, würden Governance-Maßstäbe zu den Kriterien gehören, die sie erfüllen müssten. Die Zugänglichkeit, Effizienz und Transparenz ihrer Finanzmärkte sowie die Stärke ihrer Regulierungssysteme seien nur einige Faktoren, die die Indexanbieter bewerten.



Die Verbesserungen der Governance in den Schwellenländern seien uneinheitlich gewesen. Dennoch seien die allgemeinen Fortschritte, die man in mehreren Bereichen beobachtet habe, ermutigend. Ein Beispiel hierfür seien die Rechnungslegungsstandards. Lokale Standards hätten sich zunehmend international anerkannten Standards angenähert und würden für mehr Informationsqualität und Transparenz sorgen.



Die Regulierungsbehörden hätten zudem Maßnahmen ergriffen, um die Position von Minderheitsaktionären zu stärken, indem sie ihnen beispielsweise mehr Mitspracherechte bei Transaktionen mit verbundenen Unternehmen einräumen würden. Die Weltbank habe in ihrer globalen jährlichen Studie "Ease of Doing Business" festgestellt, dass Volkswirtschaften mit niedrigem Einkommen in den letzten zehn Jahren zu ihren einkommensstarken Konkurrenten aufgeschlossen hätten, wenn es um die Transparenz von Transaktionen mit verbundenen Unternehmen gehe.



Trotz der erfreulichen Fortschritte würden Kritiker anmerken, dass die Reformen der Corporate Governance in vielen Schwellenländern noch nicht weit genug fortgeschritten seien. Während einige Volkswirtschaften ihre öffentlichen Institutionen gestärkt haben, scheinen andere zu wenig getan zu haben, so die Experten von Franklin Templeton. In der jüngsten Studie der Worldwide Governance Indicators hätten die Volkswirtschaften mit niedrigem Einkommen als Gruppe in Bezug auf die Regulierungsqualität weiterhin deutlich hinter den Märkten mit hohem Einkommen zurückgelegen.



Defizite in der Governance würden Verbesserungsmöglichkeiten auf sowie Chancen für Anleger zeigen, von der positiven Entwicklung des Wandels zu profitieren. Die Experten von Franklin Templeton seien überzeugt, dass die Verbesserung der Governance zu einem strukturellen Thema geworden sei, das die Aktien der Schwellenländer antreibe. Zudem würden die Experten die Auffassung vertreten, dass aktive Anleger in einer günstigen Position seien, diesen Rückenwind zu nutzen.



Warum aktive Anleger? Passives Screening und andere quantitative Instrumente hätten es Anlegern scheinbar leicht gemacht, Unternehmen mit hohen Governance-Werten in die engere Wahl zu nehmen oder Unternehmen mit niedrigen Ratings auszuweichen. Dieser Ansatz stoße jedoch insbesondere in den Schwellenländern an seine Grenzen.



Mit standardisierten Maßnahmen sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass markt- oder unternehmensspezifische Nuancen übersehen würden, so etwa die Notwendigkeit einer stärkeren Überprüfung großer familiengeführter Konzerne mit Kreuzbeteiligungen.



Unterschiede in den Sprachen und Offenlegungsregeln könnten die Informationsbeschaffung behindern. Vor allem seien Screens eher rückwärtsgewandt, was bedeute, dass sie schlecht bewertete Unternehmen herausfiltern dürften, auch wenn sie zu Veränderungen bereit seien.



Daher sehen wir kaum eine Alternative zum Bottom-up-Research aus erster Hand, wenn es um die Beurteilung des unternehmerischen Verhaltens geht, so die Experten von Franklin Templeton. Durch Unternehmensbesuche vor Ort, persönliche Interaktionen mit dem Management und andere Formen der Feldarbeit würden aktive Anleger eher ein umfassendes Bild von der Einstellung der Unternehmen zu Governance-Fragen und von ihrer Bereitschaft zu Reformen gewinnen. (Ausgabe 94 vom November 2019) (08.11.2019/ac/a/m)







