Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nun hat auch Indiens Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 schwere Geschütze aufgefahren, so die Analysten der Helaba.



Am 25. März sei ein landesweiter Lockdown in Verbindung mit strengsten Ausgangssperren in Kraft getreten. Mindestens bis zum 14. April sei das Land mit Ausnahme systemrelevanter Einrichtungen stillgelegt und 1,3 Mrd. Inder seien aufgefordert, ihre Häuser nur für notwendige Besorgungen zu verlassen. Besonders hart würden die Maßnahmen die arme Bevölkerung treffen: Millionen Menschen seien als Tagelöhner oder Wanderarbeiter auf tägliche Einnahmen angewiesen. Zudem sei die geforderte soziale Distanz in den dicht bevölkerten Armenvierteln kaum umsetzbar. Neben humanitären seien auch konjunkturelle Auswirkungen zu erwarten. Aufgrund der massiv reduzierten wirtschaftlichen Aktivitäten und des unsicheren Ausblicks jenseits des Lockdowns senken die Analysten der Helaba die Prognose für 2020 von 5,2% auf 2,6% und für 2021 von 6,2% auf 5,8% (Fiskaljahre). (03.04.2020/ac/a/m)



