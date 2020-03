3. Wie stelle sich die Situation am Markt für Unternehmensanleihen dar?

Am Anleihemarkt, ausgehend vom Selbstverständnis antizyklischer Investoren, beurteile ROBECO das potenzielle Ende des Kreditzyklus als Chance, mit der letztlich gute Einstiegsmöglichkeiten für den nächsten Zyklus verbunden sein dürften. Vor diesem Hintergrund würden sich ROBECOs Bondspezialisten auf eine ausgeprägte zyklische Rotation von Staatsanleihen in Unternehmensanleihen vorbereiten, orientiert an den Bewertungen. "Wir sind noch nicht ganz an diesem Punkt. Doch das Tempo des Ausverkaufs deutet darauf hin, dass sich 2020 Kaufgelegenheiten für Unternehmensanleihen auf sehr attraktiven Niveaus ergeben sollten. So, wie sie sich nur einmal im Jahrzehnt bieten", erwarte Jamie Stuttard, Chef des Global Macro-Teams bei ROBECO. Der Markt für Unternehmensanleihen befinde sich laut ROBECO bereits in der Baisse. "Bevor ein echter mehrjähriger Bullenmarkt bei Unternehmensanleihen beginnen kann, sind zunächst mehrere Bereinigungen am Ende des Zyklus erforderlich", so Stuttard weiter.



Mit Blick auf die globalen Aktienmärkte würden sich für Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities, aktuell drei Fragen stellen: Wann würden die Aktienmärkte ihre Verluste wieder ausgeglichen haben? Was werde der Auslöser für die Erholung sein? Und wie stark würden Kursschwankungen und Abwärtsbewegungen in der Zwischenzeit ausfallen? "Die Antwort auf die beiden ersten Fragen läuft auf denselben Aspekt hinaus: die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Der entscheidende Faktor für die Aktienmärkte sind die Erwartungen der Anleger im Hinblick auf das zukünftige Wirtschaftswachstum", erläutere Fedeli unter Hinweis auf die Abhängigkeit von den zuvor skizzierten drei Szenarien in Zusammenhang mit möglichen Ausfall- und Bonitätsrisiken (Credit Spreads).



"Aktuell ist der Ausbruch des Coronavirus der entscheidende Faktor bezogen auf die Wahrscheinlichkeit und den zeitlichen Verlauf einer künftigen Gewinnerholung. Die Ölpreisentwicklung ist ebenfalls wichtig. Allerdings ist auch sie eindeutig und eng mit den Effekten des Coronavirus auf die Nachfrage verbunden", so Fedeli. Darüber hinaus halte die Aktienexpertin die Rolle der Politik für bedeutend: "Die Art und Weise, wie Regierungen jetzt handeln, entscheidet über die Wahrscheinlichkeit einer neuen Abwärtsbewegung." (20.03.2020/ac/a/m)





