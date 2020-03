Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und Nordamerika setzt sich weiter fort, trotz massiver Gegenmaßnahmen der Regierungen, so die Analysten der Nord LB.Mathematisch ausgedrückt werde der Blick nun darauf gerichtet sein, wann die 2. Ableitung der Kurve der Anzahl der Infizierten von positiv auf negativ schwenke. Darauf müsse nun geachtet werden. Auch die Frage, wie lange Menschen ein solch hohes Stressniveau aushalten könnten, müsse gestellt werden. Die Prognosen für die Auswirkungen auf die Konjunktur müssten ebenfalls immer wieder deutlich nach unten angepasst werden - was an den Finanzmärkten in Form von Aktienkursverlusten aber zumeist bereits vorweggenommen worden sei.Die anstehenden Konjunkturdaten wie die Markit PMIs am morgigen Dienstag oder die US-Auftragseingänge langlebiger Güter am Mittwoch würden in den kommenden Wochen das ganze Ausmaß des Einbruchs ohnehin nur nachträglich liefern können. Insofern dürften richtig relevante Informationen eher von den oben angesprochenen Zahlen der Neuinfektionen sowie von Meldungen über erfolgreiche Tests für Medikamente gegen das Virus kommen. (23.03.2020/ac/a/m)