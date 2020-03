Auch andere Länder in der Eurozone hätten ähnlich große Hilfspakete geschnürt. Nur wenige würden aber über eine so günstige Ausgangslage wie Deutschland verfügen, wo die öffentliche Verschuldung durch eine konsequente Sparpolitik in Relation zur Wirtschaftsleistung seit der Finanzkrise deutlich reduziert worden sei. Wie nach der Finanzkrise könnte die Schuldentragfähigkeit einzelner Staaten daher bald wieder in den Fokus geraten. Der EZB dürfte kaum eine Wahl bleiben, als weiterhin in erheblichem Umfang Staatsanleihen zu kaufen und die Leitzinsen auf einem Rekordtief zu belassen. Das seien auf Dauer keine guten Voraussetzungen für einen starken Euro.



Was heute wichtig wird:



- Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors für März in den USA, in der Eurozone, in Deutschland, in Japan, in Großbritannien und in anderen Ländern. Der Markt werde beobachten, wie stark die Coronavirus-bedingten Rücksetzer ausfallen würden. Der ifo-Geschäftsklimaindex folge am Mittwoch, dürfte aber nach der Vorab-Meldung weniger Beachtung finden. (24.03.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat gegen die Corona-Krise gestern das größte Hilfspaket in der Geschichte Deutschlands beschlossen, so die Analysten von Postbank Research.Vorgesehen sei hierzu ein Nachtragshaushalt im Volumen von 156 Milliarden Euro, aus dem unter anderem Zuschüsse für Selbstständige und kleine Unternehmen finanziert würden. Geplant sei außerdem ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 600 Milliarden Euro, davon 400 Milliarden Euro für Bürgschaften, 100 Milliarden Euro für staatliche Beteiligungen sowie weitere 100 Milliarden Euro für Sonderprogramme der KfW. Der Finanzminister rechne wegen der Corona-Krise mit einem Rückgang des BIP um fünf Prozent und Steuerausfällen von 34 Milliarden Euro für den Bund. Die Schuldenbremse, die eigentlich nur eine Neuverschuldung von maximal 0,35 Prozent des BIP erlauben würde, solle außer Kraft gesetzt werden.