Vermutlich würden die Konjunkturdaten trotz dieser Maßnahmen in den Keller rauschen. Laut Bielmeier werde sich eine Rezession nicht vermeiden lassen. Konjunkturdaten aus China würden einen ersten Eindruck vermitteln. So sei die Industrieproduktion in der Volksrepublik im Februar um ein Viertel gegenüber dem bereits schwachen Vormonat geschrumpft. Der Output habe im Januar und Februar zusammengenommen mehr als 13% unter dem Niveau desselben Zeitraums von 2019 gelegen. Die Einzelhandelsumsätze seien zeitgleich sogar um mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Berücksichtige man die aktuell hohe Inflation, dürften sie in realer Rechnung sogar um rund ein Viertel eingeknickt sein. Auch die Bautätigkeit verbuche Verluste von knapp einem Viertel gegenüber dem Vorjahr.



Wie tief die Rezession in Deutschland bzw. Europa ausfalle, lasse sich aus jetziger Sicht noch nicht sagen. Dies hänge letztendlich von den endgültig getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus ab. Aber eine tiefe Rezession in H1 sei laut Bielmeier nahezu unausweichlich. Der wirtschaftliche Verlauf in H2 2020 hänge zurzeit davon ab, ob die Einschränkungen anhalten oder zum Sommer hin gelockert oder aufgehoben würden. Viel werde hier von der Entwicklung wirksamer Medikamente abhängen. Sobald diese vorlägen, sei der begrenzende Faktor - die Zahl der Intensivbetten - nicht mehr so relevant, da man dann einen Großteil der Risikopatienten behandeln könnte und eine Intensivbehandlung vermieden werden könne. In diesem Fall dürfte sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in H2 wieder normalisieren und die Wirtschaft sich spürbar erholen. Staatliche Investitionsprogramme sollten hier unterstützend wirken.



Aktienmärkte würden unter Druck bleiben



Die Sorgen und die Unsicherheit, die durch das Coronavirus ausgelöst worden seien, hätten sich in den letzten Wochen und Tagen auch auf den Aktienmarkt übertragen. Innerhalb kürzester Zeit seien die Märkte weltweit in die Tiefe gerauscht. Ein Ende dieser Turbulenzen sei laut Bielmeier vorerst nicht zu erwarten. Seiner Meinung nach sollten die Märkte in den kommenden Wochen noch eine Achterbahnfahrt vor sich haben, hin- und hergerissen zwischen schlechten wirtschaftlichen Nachrichten und aufkeimender Hoffnung. Zudem glaube er, dass es möglicherweise zu früh sei, auf eine nachhaltige Kurserholung zu setzen, die Tiefpunkte an den Aktienmärkten könnten noch vor uns lägen.



Allerdings sehe Bielmeier Deutschland relativ gut aufgestellt, weshalb das Land relativ gut durch die Krise kommen könnte. Umso mehr sei es auch wichtig, dass sich Deutschland für den Zusammenhalt in Europa und der EU einsetze. Ein stabiles Europa sei die Voraussetzung für eine stabile gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren. (17.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Außerhalb Chinas steigt die Zahl der Corona-Infizierten dynamisch an, so Stefan Bielmeier, Bereichsleiter Research und Chefvolkswirt der DZ BANK.Inzwischen gelte Europa als Epizentrum des Virus. Aktuell vergehe kein Tag, an dem die Sicherheitsvorkehrungen und die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionskrankheit nicht verschärft würden. Inwieweit sich die getroffenen Vorkehrungen positiv bemerkbar machen würden, lasse sich derzeit nicht sagen. Um die Folgen für die Wirtschaft zu reduzieren, passe die EZB ihre geldpolitischen Maßnahmen an und die Bundesregierung leiste finanzielle Hilfe.Stefan Bielmeier begrüße diese Beschlüsse. Die EZB habe das Einzige getan, was in ihrer Macht stehe. Sie stelle durch die Bereitstellung günstiger und ausreichender Liquidität sicher, dass Banken dank adäquater Refinanzierung ihrer Aufgabe, die Realwirtschaft mit Krediten zu versorgen, nachkommen könnten. Von staatlicher Seite seien dagegen fiskalpolitische Maßnahmen für die Bevölkerung und vor allem für Unternehmen angekündigt worden. Die jetzigen Maßnahmen bestünden aus flexibleren Regeln für Kurzarbeitergeld, steuerlichen Liquiditätshilfen und einem "Schutzschild" für Unternehmen sowie Mitteln zur Stärkung des europäischen Zusammenhaltes. Mittelfristig solle es auch noch ein Konjunkturpaket geben, das dann notwendige Wachstumsimpulse geben solle.