Einige Großanleger und Investoren hätten sich zunehmend auf das Thema Nachhaltigkeit und einen Geschäftsansatz fokussiert, der die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Umwelt berücksichtige. "Die Pandemie dürfte diesen Trend beschleunigen", argumentiere die Expertin. Denn Unternehmen mit einer sich verschlechternden gesellschaftlichen Lizenz seien besonders verwundbar. Bei ihnen sei die Wahrscheinlichkeit höher, öffentlich angeprangert zu werden und damit strengere staatliche Regulierungen auf sich zu ziehen.



"Das wird auch für Investoren nicht folgenlos bleiben", prognostiziere Anderson. Zu spüren sei der gesellschaftliche Wandel bereits beim Thema Dividendenzahlung. Regierungen, Zentralbanken und Regulierer würden bereits Druck auf Unternehmen ausüben, Dividendenzahlungen auszusetzen. "Der Stand der Dividenden-Futures preist bereits Kürzungen bei europäischen börsengelisteten Unternehmen in Höhe von 60 Prozent ein. Das ist fast doppelt so viel wie während der Finanzkrise", so Anderson.



Auch die Europäische Zentralbank (EZB) habe Ende März empfohlen, das Kapital aus nicht ausgezahlten Dividenden oder Aktienrückkäufen dafür zu verwenden, Haushalte, Kleinunternehmen und gewerbliche Kreditnehmer zu unterstützen, oder mit den Finanzmitteln bestehende Kreditrisiken bei dieser Gruppe zu absorbieren. Andere Unternehmen hätten bereits gezeigt, wie sie diese Finanzmittel anderweitig einsetzen würden, häufig mit klaren Vorteilen für die Realwirtschaft. Anderson nenne beispielhaft die Accor-Hotelgruppe: "Das Unternehmen hat die gesamte Dividende gestrichen und etwa 25 Prozent des Dividendenwerts in einen Härtefonds eingezahlt. Zusätzlich hat der Unternehmensvorstand sein Gehalt um 20 Prozent gekürzt und die eingesparten Mittel in den Fonds fließen lassen."



Nach Ansicht Andersons würden immer mehr Unternehmen beginnen, die Bedeutung einer breiteren Berücksichtigung von Stakeholdern zu verstehen. "Die Gefahr, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden und negative Reaktionen von Kunden und Angestellten zu erhalten, ist für viele Unternehmen sehr real geworden. Dieses Risiko wird durch die sozialen Medien nochmals verstärkt", sage Anderson. In der Folge würden Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergreifen, um ihre Stakeholder und die Gesellschaft insgesamt zu unterstützen. Das beginne bei Spenden, über die finanzielle Unterstützung unmittelbarer Stakeholder wie Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten bis hin zur Umschichtung von Produktionen und Dienstleistungen zur Unterstützung der Gesundheitssysteme beispielsweise durch die Produktion von Beatmungsgeräten oder Schutzmaterialien.



"Unternehmen, die nun erfolgreich ihren positiven Beitrag für die Gesellschaft als Arbeitgeber, Anbieter von essentiellen Waren und Dienstleistungen sowie Steuereinnahmen definieren können, werden ihre Aussichten verbessern können zum Nachteil derjenigen Unternehmen, denen das nicht gelingt", resümiere Anderson. "Für nachhaltig orientierte Investoren ist die Coronapandemie aber auch eine Gelegenheit, zu sehen, wie Unternehmen auf einen plötzlichen und dramatischen Test ihrer Geschäftsmodelle reagieren. Sie können auf diese Weise besser beurteilen, wie Unternehmen die Interessen ihrer verschiedenen Stakeholder abwägen." (27.05.2020/ac/a/m)







